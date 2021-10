Ed Sheeran, assaggio del nuovo album su YouTube Shorts

Condividi l'articolo









Ed Sheeran e YouTube insieme per presentare il nuovo album del cantautore inglese. Le 14 tracce di “=” (Equals) sono svelate su YouTube Shorts, prima dell’uscita ufficiale di venerdì 29 ottobre (Asylum/Atlantic).

I 14 Shorts rappresentano il viaggio molto personale, durato quattro anni di lavoro, che ha permesso la creazione dell’album di Sheeran. Ognuna di queste miniclip porta alla luce i momenti personali e quotidiani, riflessi in ciascun brano. Dal bagno nel ghiaccio in “Shivers”, alla festa da ballo in solitario in “Be Right Now”, alla doccia all’aperto in “Stop The Rain”, a quando suona un mini ukulele in “Sandman” fino al al semplice stare a casa in famiglia in “First Times”, Sheeran regala ai fan uno sguardo breve e intimo su ciò che ogni canzone di ‘=’ significa per lui.

“Ho trascorso una giornata davvero divertente girando i miei YouTube Shorts – afferma Ed Sheeran, che ieri ha rivelato di essere positivo al covid -. Mi è sempre piaciuto molto il processo di creazione dei video musicali, quindi è stato divertente esplorare un nuovo modo di farlo, incanalando il tema di ogni canzone in un modo davvero unico, con cui regalo ai fan anche un assaggio dell’album!”.

La presenza di Sheeran su YouTube è stata straordinaria fin dal suo primo video caricato nel 2006. Con l’aiuto della sua fanbase globale, Sheeran è diventato uno dei 10 artisti con più iscritti su YouTube. Ad oggi, ha quattro video nel Billion Views Club tra cui “Thinking Out Loud”, “Perfect”, “Photograph” e il singolo da record “Shape of You”, che è il secondo video musicale più visto nella storia di YouTube ed il secondo a raggiungere più velocemente un miliardo di visualizzazioni. Solo negli ultimi 12 mesi ha ottenuto oltre 3,9 miliardi di visualizzazioni a livello mondiale.

I fan di tutto il mondo possono guardare e creare i propri #SheeranShorts per ogni traccia dell’album. (ANSA).



