Edilizia: Saie, ricavi in calo ma aziende pronte a ripartire

(ANSA) – BOLOGNA, 14 OTT – Ricavi in calo per sei aziende su

dieci nell’intera filiera delle costruzioni, ma le imprese del

settore dopo il contraccolpo del Covid-19 sono pronte a

ripartire. È la fotografia scattata dall’Osservatorio Saie,

realizzato da Senaf, presentata in occasione del convegno

inaugurale di ‘Saie – Riparti Italia’, la fiera delle

costruzioni in corso a BolognaFiere fino al 17 ottobre.

Dai dati dell’Osservatorio emerge che dopo aver archiviato il

2019 con un leggero segno positivo, lo stop dettato dalla

pandemia ha messo a dura prova le costruzioni – quasi 740mila

aziende attive – con un impatto sulle performance dell’86% di

esse. Nonostante questo, le imprese del settore non hanno perso

la fiducia e cercano rilancio: il 34% dichiara di essere già

tornato alla normalità e il 28% conta di farlo entro sei mesi.

Se da un lato oltre sei aziende su dieci (62%) ha registrato un

calo dei ricavi, la fiducia cresce quando si pensa al futuro: il

55% degli intervistati prevede un incremento nel giro d’affari

del settore nei prossimi tre anni (solo l’11% pensa che possa

esserci un peggioramento). Anche il livello di fiducia a livello

generale della filiera edile è alto (43%) o medio (48%).

Tra le misure possibili per favorire la spinta del settore

gli imprenditori chiedono soprattutto gli incentivi governativi

(55%), la semplificazione della burocrazia (45%), lo sblocco dei

cantieri (44%), l’abbassamento del cuneo fiscale (33%) e un

piano di investimenti per l’edilizia pubblica (29%). Tra gli

incentivi più efficaci sono indicati il bonus ristrutturazione

(dal 59% delle imprese) seguito dall’Ecobonus (58%) e dal

Superbonus 110% (56%). (ANSA).



