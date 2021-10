Edilizia scolastica, domande e interventi: va online il racconto delle scuole del futuro

Condividi l'articolo









Entra nel vivo il processo partecipativo di “Spazio all’educazione: linee guida per le scuole della Regione Emilia-Romagna”, il documento realizzato dalla Regione con il gruppo di lavoro “Architettura Terzo Educatore” coordinato dall’architetto Mario Cucinella per tracciare il futuro dell’edilizia scolastica da Piacenza a Rimini.

Giovedì 4 novembre 2021 l’assessore alla Scuola Paola Salomoni e l’architetto Cucinella, dalle 16.30 alle 18.30, illustreranno pubblicamente in videoconferenza i contenuti del report e saranno a disposizione per raccogliere osservazioni e suggerimenti e rispondere alle domande che i partecipanti potranno inviare via chat.

L’evento online è aperto a tutti (per un massimo di 500 persone che contiene la piattaforma Teams). Per partecipare è sufficiente compilare l’apposito form sul sito https://scuola.regione.emilia-romagna.it/edilizia-scolastica/spazio-educazione, da cui si potrà scaricare il link al Teams necessario per collegarsi.

L’appuntamento di inizio novembre è il secondo step del percorso di condivisione di questo documento: da più di un mese, subito dopo la presentazione ufficiale, la Regione sta raccogliendo pareri e considerazioni dei cittadini attraverso uno spazio dedicato sul proprio sito, disponibile al link https://scuola.regione.emilia-romagna.it/edilizia-scolastica/spazio-educazione/partecipa-anche-tu-compila-il-form.

Il prossimo passaggio sarà un incontro che avverrà in modalità mista, quindi sia online che in presenza, in cui l’assessore Salomoni insieme all’architetto Cucinella si confronteranno con i tecnici comunali sull’utilizzo delle linee guida.

In un momento successivo, infine, un webinar pubblico segnerà la conclusione del percorso di partecipazione che porterà al documento finale che verrà presentato ad inizio del 2022.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte