Edizione:cambio al vertice,Laghi sarà a.d e presidente

Edizione srl. comunica che, “di comune intesa, Gianni Mion cesserà dalle cariche di amministratore e presidente della società entro il corrente mese”. Lo si legge in una nota della holding della famiglia Benetton, in cui si aggiunge che “contemporaneamente Enrico Laghi sarà nominato amministratore e presidente del cda, con il mandato di supportare il consiglio nella prosecuzione e consolidamento di un percorso di rinnovamento e rafforzamento della strategia sociale”.

E’ previsto che la formalizzazione della carica di Enrico Laghi come nuovo amministratore delegato e presidente di Edizione “avvenga ad opera dell’assemblea entro il 30 novembre 2020”.



