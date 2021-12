Efa, Anthony Hopkins miglior attore europeo

Condividi l'articolo

Anthony Hopkins ha vinto il premio come miglior attore europeo per ‘The Father’ alla 34/a edizione degli Efa, gli European Film Awards, in corso a Berlino. Per la stessa interpretazione Hopkins ha vinto quest’anno l’Oscar come miglior attore.

Jasmila Zbanic migliore regista europea – Jasmila Zbanic, per Quo Vadis, Aida?, ha vinto il premio come miglior regista alla 34/a edizione degli Efa, gli European Film Awards, in corso a Berlino. In questa categoria era candidato anche Paolo Sorrentino per E’ stata la mano di Dio. Nel discorso di ringraziamento la regista bosniaca ha reso omaggio a Lina Wertmuller, appena scomparsa.



