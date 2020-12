Efa, Thomas Vinterberg miglior regista europeo

Thomas Vinterberg ha vinto il premio come miglior regista europeo per ‘Un altro giro’ alla 33/a edizione degli Efa, gli European Film Awards, assegnati in diretta streaming dal Futurium di Berlino.

Il premio Innovative Storytelling della 33/a edizione degli Efa, gli European Film Awards, è andato a Mark Cousins per il suo documentario ‘Women Make Film: a New Road Movie through Cinema’.

Mads Mikkelsen ha vinto il premio come miglior attore europeo per ‘Un altro giro’ alla 33/a edizione degli Efa, gli European Film Awards.

