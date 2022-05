Eintracht vince l’Europa League, Ranger ko ai calci di rigore

Condividi l'articolo

L’Eintracht Francoforte ha vinto l’Europa League 2021-’22 battendo i Rangers Glasgow per 6-5 dopo i rigori (1-1 al 90′ e dopo i supplementari) nella finale giocata a Siviglia La cronaca

SI VA AI CALCI DI RIGORE! Eintracht-Rangers 1-1, Kent allo scadere manca il gol vittoria, Trapp decisivo.

Non bastano 101′ di gioco, recupero inclusi, per decidere la vincintrice dell’Europa League: Aribo sfrutta un’incertezza di Sow e Tuta per firmare il vantaggio, Kamada si divora il pareggio siglato pochi secondi dopo da Borre su assist di Kostic.

GOL! EINTRACHT-Rangers 1-1! Rete di Rafael Borre. Kostic crossa basso da sinistra, Borre prende il tempo a Goldson, zampata sottomisura.

GOL! Eintracht-RANGERS 0-1 al 57′! Rete di Aribo. Retropassaggio di Sow, Tuta scivola spalancando la porta ad Aribo, freddo davanti a Trapp.

Reti bianche all’intervallo.

Allarme a Siviglia dove è attesa un’invasione di tifosi. Secondo alcune stime arriveranno 80mila scozzesi e 50 mila tedeschi, con uno stadio che ha una capienza massima di 43.800 persone. Per questo è stato deciso di aprire l’altro stadio cittadino, quello del Betis, e di allestire un altro paio di ‘fan zone’ in città.

