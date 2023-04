Elemental di Pixar in sala in Italia il 21 giugno dopo Cannes

Condividi l'articolo

Elemental, il nuovo lungometraggio originale Disney e Pixar che porta il pubblico in un luogo straordinario chiamato Element City dove gli elementi vivono e lavorano, arriverà il 21 giugno nelle sale italiane, dopo la presentazione in anteprima mondiale il 27 maggio come film di chiusura della 76/a edizione del Festival di Cannes. Nella versione italiana del film, prestano le proprie voci Valentina Romani nel ruolo di Ember, una brillante ragazza di fuoco sulla ventina con un grande senso dell’umorismo che ama la sua famiglia ma che a volte si infiamma facilmente; Stefano De Martino nel ruolo di Wade, un attento ed empatico ventenne di acqua che non ha paura di mostrare le proprie emozioni, che sono difficili da non notare; Serra Yilmaz nel ruolo della mamma di Ember, Cinder; e Hal Yamanouchi nel ruolo del padre di Ember prossimo alla pensione, Bernie. Il trailer mostra tutti gli elementi – aria, terra, acqua e fuoco – e ciò che li contraddistingue secondo Ember, una ragazza brillante e “ardente” che non si è mai allontanata dalla sua casa a Firetown. Serra Yilmaz è Cinder Lumen, una specie di cupido per gli abitanti di Firetown, grazie al suo dono naturale che le permette di fiutare il vero amore nel fumo delle persone di fuoco, che loro lo sappiano o no. Hal Yamanouchi è Bernie Lumen, un elemento di fuoco con una personalità scoppiettante che brucia d’orgoglio. Elemental arriverà il 21 giugno nelle sale italiane insieme al nuovo cortometraggio Pixar L’Appuntamento di Carl. (ANSA).



