Elena Bucci e Ascanio Celestini per i 100 anni di Pasolini

(ANSA) – BOLOGNA, 01 MAR – In occasione dei cento anni dalla

nascita di Pier Paolo Pasolini, ERT / Teatro Nazionale ha messo

a punto un progetto che attraversa Bologna per sei giorni, da

oggi al 6 marzo, contribuendo così a esplorare lo straordinario

immaginario pasoliniano attraverso le arti della scena, puntando

sulla visione di alcuni importanti artisti italiani e studiosi.

Si parte con Elena Bucci che da oggi a domenica nella sala

Salmon dell’Arena del Sole veste i panni dell’amica del poeta,

Laura Betti, nello spettacolo “Bimba ’22. Inseguendo Betti e

Pasolini”, un viaggio nelle lettere che si scambiava con lui, i

lavori condivisi, la fragilità e il coraggio di una donna che si

è fatta portavoce della memoria del poeta. Sempre da oggi e fino

al 3 al DAMSLab va in scena “Questo è il tempo in cui attendo la

grazia”, uno spettacolo nato dal sodalizio tra due artisti

freschi di premio Ubu, Fabio Condemi e Gabriele Portoghese.

L’opera è una biografia onirica e poetica dello scrittore

attraverso le sue sceneggiature. Sempre al DAMSLab il 2 marzo è

in programma Pasolini in scena, un incontro con gli artisti

protagonisti della settimana. Dal 4 al 6 marzo si torna invece

nella sala grande dell’Arena del Sole per “Museo Pasolini”, il

nuovo spettacolo di Ascanio Celestini, che guiderà il pubblico

in un ipotetico Museo dedicato allo scrittore, attraverso le

testimonianze di uno storico, uno psicanalista, un autore, un

lettore, un criminologo e un testimone che l’ha conosciuto. Il

Museo immaginato dall’attore prende vita partendo da alcune

domande: qual è il pezzo forte del Museo Pasolini? Quale oggetto

dobbiamo cercare? Quale dovremmo impegnarci ad acquisire da una

collezione privata o pubblica, recuperarlo da qualche magazzino,

discarica, biblioteca o ufficio degli oggetti smarriti? Cosa

siamo tenuti a fare per conservarlo? Cosa possiamo comunicare

attraverso di lui? E infine: in quale modo dobbiamo esporlo? Lo

spettacolo di Ascanio Celestini debutta oggi a Pavullo, e

replica domani a Correggio, il 3 a Rimini. (ANSA).



