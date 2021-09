Elena Stancanelli, racconto donne controcorrente del ‘900

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 27 SET – Sette donne straordinarie del

Novecento italiano, coraggiose, controcorrente, interpretate da

altrettante attrici, rivivono nella seconda edizione de ‘Il

segno delle Donne’, una coproduzione originale Anele – Rai

Storia, che Rai Cultura propone da martedì 28 settembre alle

21.10 su Rai Storia, con nuova conduttrice Elena Stancanelli che

proporrà dei “faccia a faccia” con loro. La docu-fiction in sei

episodi prende il via con Alida Valli interpretata da Margareth

Madè.

“Sono interviste impossibili e le parole che pronunciano queste

donne,

che vengono da ambiti diversi, sono tutte vere, tratte da

lettere, diari, colloqui con giornalisti, discorsi pubblici.

Viene data loro una realtà mettendole in scena. Io sono un

personaggio neutro” spiega all’ANSA la Stancanelli. Tutto il materiale documentaristico è stato portato alla luce dagli

autori con la consulenza della storica Silvia Salvatici.

Le altre protagoniste sono: Liala, una delle più celebri

scrittrici di romanzi rosa del XX secolo, autrice di oltre 80

libri che solo in Italia hanno venduto oltre 10 milioni di

copie, interpretata da Giuliana De Sio; la stilista Fernanda

Gattinoni interpretata da Elisabetta De Palo, le sorelle Angela e Luciana Giussani, interpretate da Valentina

Carnelutti e Olivia Magnani; Colette Rosselli interpretata da Sandra Ceccarelli

e Carina Massone Negrone, una delle prime “eroine dei cieli”

interpretata da Lorenza Indovina. “A me interessava raccontare

la testardaggine, lo stare ostinatamente controcorrente di

queste donne, il loro fare quello che desideri a prescindere da

ciò a cui vai incontro. Sono tutte donne non facili e anche

controverse. Ripercorrendo la loro vita ti rendi conto che sono

state più facilmente cancellate degli uomini. Pensa alla

violenza nei confronti di Liala dal punto di vista letterario.

Parliamo di un’autrice che vendeva come Elena Ferrante, forse di

più, molto appoggiata da D’Annunzio eppure spazzata via”

racconta la Stancanelli. (ANSA).



