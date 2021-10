Elezioni 2021: negli exit poll Lepore verso la vittoria al primo turno a Bologna

Condividi l'articolo









Il candidato del centrosinistra, Matteo Lepore, verso la vittoria a Bologna al primo turno con una percentuale che oscilla tra il 61% e il 65%: è la fotografia che emerge dagli exit poll alla chiusura delle urne per le amministrative. In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, Lepore raggiunge una forchetta del 61-65%. seguito da Fabio Battistini (centrodestra) con il 26,5-30,5%. Percentuali non lontane anche secondo il primo Instant Quorum/youTrend per SkyTg24, che vede Lepore attestarsi fra il 59 e il 63% mentre Battistini si colloca tra il 31 e il 35%. Simili i dati anche in base al primo Intention Tecné per Mediaset dove Lepore sta oltre il 60% (61-65%) seguito da Fabio Battistini (29-33%).

Aria di festa al quartier generale di Lepore – Volti sereni tra i dirigenti del centrosinistra al quartier generale del candidato sindaco di Bologna Matteo Lepore, insediato al club Locomotiv in Bolognina. Tra i primi ad arrivare l’avvocata Cathy La Torre, ex consigliera comunale di Sel, e il deputato dem Andrea De Maria: “Oggi festeggiamo, molto probabilmente tra un po’ festeggeremo”. “Mi pare che si delinei una tendenza molto chiara – dice De Maria – che alcuni di noi avevano anche previsto, nei giorni scorsi”. La possibile vittoria di Lepore si registra “in un quadro nazionale molto positivo per il Partito democratico e il centrosinistra”. Sotto le Due Torri, insiste il deputato dem, “credo che esca premiata questa scelta di Bologna di una coalizione larga”. Al quartier generale di Lepore si è già presentato anche il segretario provinciale del Pd Luigi Tosiani.

