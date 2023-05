Elezioni a Pisa, il centrodestra è avanti con il sindaco uscente Michele Conti

Condividi l'articolo

Procede con estremo rilento lo spoglio dei voti a Pisa. Quando sono state scrutinate 10 sezioni su 86 il candidato del centrodestra nonché sindaco uscente, Michele Conti, è avanti con il 51,09% dei voti, contro il 40,89% di Paolo Martinelli, esponente del centrosinistra. Al terzo posto Francesco Auletta, al 6,32%. L’affluenza alle elezioni comunali di Pisa è stata del 56,43%, in leggero calo rispetto alle ultime elezioni (2018), quando a votare si recò il 58,58%.

Una corsa a sei per la città della Torre

Oltre al sindaco in carica, Michele Conti, espressione del centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia-Udc-Pli, Sviluppo e Territorio-Pesciatini per Pisa, Pisa al Centro-Conti Sindaco e Pisa Punto Zero), si sono contesi la poltrona di primo cittadino Paolo Martinelli, del centrosinistra (Pd, Sinistra Unita per Pisa, Riformisti per Pisa, La Città delle Persone-Con Paolo Martinelli, Movimento Cinque Stelle); Rita Mariotti (Azione, Italia Viva, Psi, Liberal Forum); Francesco “Ciccio” Auletta (Unione Popolare e Una Città in Comune); Alexandre Dei (Patto Civico 2023); Edoardo Polacco (Comitato Libertà Toscana).

Il laboratorio politico Pd-M5S

Uno dei dati salienti di questa sfida è l’alleanza, già al primo turno, tra il Pd e il Movimento 5 stelle. Il “peso” delle forze politiche è mutato rispetto a cinque anni fa, su questo non ci sono dubbi, ma resta comunque interessante scoprire quale effetto potrà ottenere l’asse giallorosso. Nel 2018 il candidato del M5s (Gabriele Amore) ottenne il 9,9%. Il centrosinistra, che si presentava con l’assessore Andrea Serfogli, al primo turno si fermò al 32,2%, mentre il centrodestra, con Michele Conti, ottenne il 33,4%.

Le altre forze in campo: Francesco “Ciccio” Auletta ottenne il 7,8%; Raffaele Latrofa il 6,6% (poi alleatosi con il centrodestra); Antonio Veronese (alleatosi al ballottaggio con il centrosinistra) il 6,2%; Maria Chiara Zippel (poi col centrosinistra) l’1,7%. Al ballottaggio la sfida tra Serfogli e Conti vide prevalere il secondo con il 52,3% dei voti, contro il 47,7% del candidato del centrosinistra. La differenza tra i due fu di 1.811 voti, pari al 4,6%. Il centrodestra, così, strappò alla sinistra una roccaforte rimasta inespugnata dal 1994.

