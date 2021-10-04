Elezioni amministrative 2021 – Risultati in tempo reale

EXIT POLL OPINIO ITALIA FERRARI ORE 15
COMUNALI ROMA
ENRICO MICHETTI 27-31%
ROBERTO GUALTIERI 26,5-30,5%
CARLO CALENDA 16,5-20,5%
VIRGINIA RAGGI 16,5-20,5%
COMUNALI MILANO
GIUSEPPE SALA 54-58%
LUCA BERNARDO 32-36%
LAYLA PAVONE 2-4%
GIANLUIGI PARAGONE 2-4%
COMUNALI TORINO
STEFANO LO RUSSO 44-48%
PAOLO DAMILANO 36,5-40,5%
VALENTINA SGANGA 7-9%
ANGELO D’ORSI 1,5-3,5%
COMUNALI NAPOLI
GAETANO MANFREDI 57-61%
CATELLO MARESCA 19-23%
ANTONIO BASSOLINO 9-13%
ALESSANDRA CLEMENTE 5,5-7,5%
COMUNALI TRIESTE
ROBERTO DIPIAZZA 46-50%
FRANCESCO RUSSO 29-33%
RICCARDO LATERZA 9-13%
ALESSANDRA RICHETTI 2-4%
COMUNALI BOLOGNA
MATTEO LEPORE 61-65%
FABIO BATTISTINI 26,5-30,5%
MARTA COLLOTT 2-4%
ADDOLORATA PALUMBO 1-3%
REGIONALI CALABRIA
ROBERTO OCCHIUTO 46,5-50,5%
AMALIA CECILIA BRUNI 24-28%
LUIGI DE MAGISTRIS 21-25%
GERARDO MARIO OLIVERIO 1,5-3,5%
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