    • Elezioni amministrative 2021 – Risultati in tempo reale

    Ott 4, 2021

    • Condividi l'articolo

    EXIT POLL OPINIO ITALIA FERRARI ORE 15

    COMUNALI ROMA
    ENRICO MICHETTI 27-31%
    ROBERTO GUALTIERI 26,5-30,5%
    CARLO CALENDA 16,5-20,5%
    VIRGINIA RAGGI 16,5-20,5%

    COMUNALI MILANO
    GIUSEPPE SALA 54-58%
    LUCA BERNARDO 32-36%
    LAYLA PAVONE 2-4%
    GIANLUIGI PARAGONE 2-4%

    COMUNALI TORINO
    STEFANO LO RUSSO 44-48%
    PAOLO DAMILANO 36,5-40,5%
    VALENTINA SGANGA 7-9%
    ANGELO D’ORSI 1,5-3,5%

    COMUNALI NAPOLI
    GAETANO MANFREDI 57-61%
    CATELLO MARESCA 19-23%
    ANTONIO BASSOLINO 9-13%
    ALESSANDRA CLEMENTE 5,5-7,5%

    COMUNALI TRIESTE
    ROBERTO DIPIAZZA 46-50%
    FRANCESCO RUSSO 29-33%
    RICCARDO LATERZA 9-13%
    ALESSANDRA RICHETTI 2-4%

    COMUNALI BOLOGNA
    MATTEO LEPORE 61-65%
    FABIO BATTISTINI 26,5-30,5%
    MARTA COLLOTT 2-4%
    ADDOLORATA PALUMBO 1-3%

    REGIONALI CALABRIA
    ROBERTO OCCHIUTO 46,5-50,5%
    AMALIA CECILIA BRUNI 24-28%
    LUIGI DE MAGISTRIS 21-25%
    GERARDO MARIO OLIVERIO 1,5-3,5%


    Fonte originale: Leggi ora la fonte

    • Rimini. 14 oggi i nuovi casi di coronavirus in provincia di Rimini

    Rimini. 14 oggi i nuovi casi di coronavirus in provincia di Rimini

    Ott 4, 2021

    La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 72 nuovi casi, seguita da Modena (51); poi Parma (24), Reggio Emilia (18), Ravenna (17), Piacenza e Rimini (14 ciascuno). Quindi Forlì e Cesena (12 ciascuno) e infine Ferrara e Circondario Imolese (5 ciascuno)....