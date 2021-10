Elezioni comunali 2021 – Variazioni al luogo di alcuni seggi elettorali | Comune di Rimini

Condividi l'articolo









A seguito della costruzione dei nuovi edifici scolastici: gli elettori delle sezioni 90-91-92-99-102 dovranno recarsi a votare nel plesso della Scuola Elementare Montessori in via Cuneo n. 10 e non più nella vecchia scuola sita in via Codazzi n. 1

Gli elettori delle sezioni 82 e 83 e quelli della sezione 94 di nuova istituzione, devono andare a votare presso la scuola elementare Gaiofana sita in via Don Milani n. 8 e non più nella ex scuola di via Montescudo n. 288

