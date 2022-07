Elezioni: Conte, noi saremo soli, saremo il campo giusto

Condividi l'articolo

“Saremo soli, saremo il terzo polo, il terzo campo, il campo giusto, dove c’è la dignità della persona, di chi lavora, la dignità sociale di chi in un momento di difficoltà può essere aiutato dallo Stato senza essere umiliato, bullizzato da politici che vivono di privilegi”. Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte, in un video sulla sua pagina Facebook.

“La campagna elettorale è già stata scritta dal pensiero unico dominante, ci sarà un voto utile, o si vota Meloni o Letta, o Calenda dirà se stesso, Renzi dirà se stesso, si metteranno di mezzo Di Maio o Brunetta. Ma ci sarà una sorpresa, un terzo incomodo, il M5s con la sua agenda progressista: sociale, ci batteremo per fissare priorità per tutelare piccole imprese, lavoratori autonomi”.

“Mi sono dimesso da capogruppo”. E’ quanto conferma Davide Crippa, che ha guidato il gruppo alla Camera del M5s.

“Se Crippa ha preso questa decisione, non spetta a me giudicarlo, ma evidentemente non è d’accordo con la linea politica che si sta prendendo” nel M5s. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a In Onda su La7 rispondendo a una domanda sulle dimissioni del capogruppo del Movimento.

