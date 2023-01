Elezioni del Csm, scoppia il caso Valentino

Condividi l'articolo

Nell’Aula di Montecitorio, dopo una sospensione che c’era stata in attesa che si risolvesse il ‘caso Valentino’, i parlamentari tornano a votare per i 10 laici da mandare al Csm. E al posto di Giuseppe Valentino, che risulta indagato in un processo di ‘ndrangheta, si invita a convergere sul nome di Felice Giuffrè.

Questo l’elenco dei candidati sui quali si conferma l’intesa tra maggioranza e opposizione: Isabella Bertolini, Daniela Binachini, felice Giuffré, Rosanna Natoli, Claudia Eccher, Fabio Pinelli, Enrico Aimi, Roberto Romboli, Michele Papa, Ernesto Carbone.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte