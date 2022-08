Elezioni: Meloni, l’Italia non può tentennare sulla politica estera

Condividi l'articolo

Nel programma del centrodestra ci sarà la posizione sullo scenario internazionale. “Assolutamente sì, per FdI è un elemento dirimente, particolarmente importante in questa fase, in cui non possiamo consentire che l’Italia possa tentennare”, ha detto la leader di FdI a Studio aperto, su Italia 1: “È fondamentale per la nostra nazione dimostrare serietà, lealtà, uno standing alto, anche per poter meglio rivendicare i suoi interessi nello scacchiere internazionale, su una presenza diversa e maggiore nel Mediterraneo, sulle compensazioni legate alle sanzioni. La base per difendere il proprio interesse nazionale è dimostrarsi credibili”.

