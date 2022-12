Elezioni regionali di Lazio e Lombardia: ecco quando si vota

Condividi l'articolo

Novità in arrivo per quanto concerne le consultazioni elettorali che a febbraio del prossimo anno stabiliranno chi governerà le regioni Lazio e Lombardia. Stando a quanto riferito, infatti, dalle principali agenzie di stampa, il governo ha deciso di estendere il voto anche nella giornata di lunedì 13 febbraio.

Il voto in due giorni

Le tanto attese elezioni Regionali di Lazio e Lombardia, quindi, non si concluderanno alle ore 23:00 di domenica 12 febbraio 2023, come era stato preventivato originariamente. La tornata elettorale in un unico giorno aveva suscitato qualche perplessità a riguardo anche in occasione delle scorse politiche: già allora erano stati in tanti ad avanzare qualche dubbio sulla scelta di limitare al solo 25 settembre 2022 l’accesso alle urne.

Proprio ieri Matteo Salvini aveva aperto alla possibilità di spalmare le prossime elezioni Regionali in due giorni: “La data la porta il ministro dell’Interno” , aveva dichiarato il ministro dei Trasporti a margine della visita a Gratosoglio (Milano). “Più gente vota meglio è, più i cittadini possono partecipare e meglio è” , aveva concluso.

Nelle scorse ore è arrivata infine l’ufficialità: la tornata elettorale per scegliere chi governerà Lazio e Lombardia si svolgerà sia domenica 12 febbraio 2023 che lunedì 13 febbraio fino alle ore 15:00. La decisione è arrivata in tarda mattinata dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri, riunitosi proprio stamani, e la pubblicazione di uno specifico decreto.

I candidati alla presidenza della Lombardia per il momento sono tre, vale a dire il governatore uscente Attilio Fontana, Pierfrancesco Majorino per il centrosinistra e infine Letizia Moratti per il cosiddetto Terzo Polo. Per quanto concerne, invece, la regione Lazio per ora la situazione alleanze e candidati è decisamente più complessa e in alto mare.

