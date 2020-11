Elezioni Regionali in Calabria: al voto la prossima primavera

Slittano le elezioni regionali in Calabria. Il Consiglio dei ministri, riunitosi nel tardo pomeriggio di lunedì 9 novembre, ha stabilito che in Calabria si tornerà alle urne la prossima primavera, a causa emergenza Covid. La tornata elettorale, necessaria dopo la morte prematura della presidente Jole Santelli, è stata programmata tra il 10 febbraio e il 15 aprile 2021.

“Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia – si legge nella nota ufficiale ripresa dall’agenzia Adnkronos -, ha approvato disposizioni in materia di rinvio delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche già scaduti, o le cui condizioni ne rendano necessario il rinnovo entro il 31 dicembre 2020. Il rinvio si rende necessario in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 e della conseguente necessità di assicurare che le consultazioni elettorali si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini”. “Le consultazioni – prosegue la nota – avranno luogo non prima di novanta giorni e non oltre i centocinquanta giorni successivi, o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori, alle circostanze che rendono necessario il rinnovo. Fino alla data dell’insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e in ogni caso a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all’emergenza sanitaria. Le disposizioni integreranno il contenuto del decreto-legge recante ‘Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della Regione Calabria, già approvato dal Consiglio dei ministri” , conclude la nota.

L’indiscrezione era già trapelata nelle prime ore di questo pomeriggio, prima ancora che il Cdm si riunisse a Palazzo Chigi. La Regione avrebbe dovuto tornare alle urne in tempi strettissimi – 60 giorni a partire dal congedo del Consiglio regionale previsto per domani – ma l’emergenza Covid ha costretto ad un rinvio. Intanto, dopo un weekend infuocato, continuano le polemiche per la nomina di neo-commissario per l’emergenza sanitaria in Calabria Giuseppe Zuccatelli . Dopo il predecessore Saverio Cotticelli , revocato in fretta e furia dall’incarico appena 2 giorni fa, anche il nuovo eletto è finito nel occhio del ciclone per una sortita infelice sulle mascherine.