Elezioni, spunta l’ipotesi rinvio: esplode l’ira del centrodestra

Con i contagi in risalita, la proroga dello stato di emergenza, la chiusura delle discoteche e la minaccia di non riaprire le scuole, qualcuno l’aveva anche già paventata l’ipotesi che le elezioni fissate per il 20 e il 21 settembre potessero slittare. Sui social questa possibilità è all’ordine del giorno tra gli argomenti più discussi tra gli amanti della politica. Ovviamente, come spesso accade, la discussione ha avuto due fazioni e nel caso in cui questo, che finora era solo un discorso astratto, dovesse accadere c’è chi è pronto ad accusare il governo di utilizzare il terrorismo sanitario, e la proroga dell’emergenza, come pretesto per l’ulteriore rinvio e chi, invece, si dichiara favorevole a quell’eventualità come sistema di tutela della salute pubblica.

Se finora tutti i discorsi hanno sempre avuto una base astratta e mai nessuna fonte ufficiale ha mai paventato l’ipotesi del rinvio delle elezioni, almeno pubblicamente, pare che nel Cts qualcuno abbia invece iniziato a pensare seriamente a questa possibilità. A rivelarlo è il sempre informato sito Dagospia. I suoi tentacoli arrivano fino agli uffici del potere e carpiscono spesso le notizie prima degli organi di stampa tradizionali. Come spesso accade, il sito diretto da Roberto D’Agostino ha lanciato uno dei suoi flash capaci di far tremare i Palazzi e di sollevare il risentimento popolare: “ Sembra che qualcuno nel Comitato tecnico scientifico abbia già iniziato a riflettere sull’ipotesi di rinviare le elezioni del 20 e del 21 settembre, dove il PD rischia di rompersi il collo. E anche sulla scuola c’è maretta “. Questa possibilità che si delinea con sempre maggiore chiarezza all’orizzonte sta scatenando i primi malumori.