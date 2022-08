Elicottero Vvf recupera escursionisti in Mugello con due bimbi

Condividi l'articolo

(ANSA) – PALAZZUOLO SUL SENIO (FIRENZE), 17 AGO – Una

famiglia di escursionisti – due adulti e due bambini – si è

persa sull’Appennino dell’Alto Mugello, a Palazzuolo sul Senio

(Firenze), in una zona boschiva dove poi è stata individuata e

soccorsa dai vigili del fuoco. In particolare, l’elicottero

Drago 124 della base di Arezzo ha raggiunto dal cielo il gruppo

finito in un’area molto impervia. Si sono calati i soccorritori

per effettuare il controllo delle condizioni sanitarie e

preparare gli escursionisti all’evacuazione dal terreno. La

famiglia è stata recuperata tramite verricello, imbarcata a

bordo del velivolo e trasportata in una zona di contatto dove

squadre di terra ha proseguito il soccorso. Il personale

sanitario presente conferma il buono stato di salute della

famiglia. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte