Elio reinterpreta Jannacci a Ferrara

Le canzoni di Jannacci, rivisitate e reinterpretate da Elio, arrivano al Teatro Comunale di Ferrara, da domani 14 gennaio fino al 16, nello spettacolo ‘Ci vuole orecchio’. Enzo Jannacci, “il poetastro”, come amava definirsi egli stesso, e? stato il cantautore piu? eccentrico e personale della storia della canzone italiana, in grado di intrecciare temi e stili apparentemente inconciliabili: allegria e tristezza, tragedia e farsa, gioia e malinconia.

“‘Ci vuole orecchio’ non è un omaggio, ma una ricostruzione di quel suo mondo di nonsense, comico e struggente – spiega Elio – E? un viaggio dentro le epoche di Jannacci, perche? non e? stato sempre uguale: tra i brani c’e? La luna e? una lampadina, L’Armando, El purtava i scarp del tennis, canzoni che rido mentre le canto. Ne faro? alcune snobbate, Parlare con i limoni, Quando il sipario calera?. Perche? c’e? Jannacci comico e quello che ti spezza il cuore di Vincenzina o Giovanni telegrafista, risate e drammi. Come e? la vita: imperfetta. E nessuno meglio di chi abita nel nostro paese lo sa”. Uno spettacolo giocoso e profondo, insomma, perche? “chi non ride non e? una persona seria”.

Jannacci e? anche l’artista che meglio di chiunque altro ha saputo raccontare la Milano delle periferie degli anni ’60 e ’70, trasfigurandola in una sorta di teatro dell’assurdo realissimo e toccante, dove agiscono miriadi di personaggi ai confini del surreale. “Roba minima”, diceva Jannacci: barboni, tossici, prostitute coi calzett de seda, ma anche cani coi capelli o telegrafisti dal cuore urgente. Un Buster Keaton della canzone, nato dalle parti di Lambrate, che verra? rivisitato, reinterpretato e “ricantato” da Elio, sul palco, nella coloratissima scenografia disegnata da Giorgio Gallione, assieme a cinque musicisti, i suoi stravaganti compagni di viaggio, a formare una insolita e bizzarra carovana sonora. A loro tocchera? il compito di accompagnare lo scoppiettante confronto tra due saltimbanchi della musica, arricchito da scritti e pensieri di compagni di strada, reali o ideali, di “schizzo” Jannacci. Da Umberto Eco a Dario Fo, da Francesco Piccolo a Marco Presta, a Michele Serra. (ANSA).



