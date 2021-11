Eliseo, Macron a Roma per il Trattato del Quirinale

Condividi l'articolo









Il presidente francese Emmanuel Macron sarà a Roma il 25 e 26 novembre per la firma del Trattato del Quirinale tra Italia e Francia, all’insegna della loro “forte relazione bilaterale”. Lo annuncia ufficialmente l’Eliseo, sottolineando che il Trattato “favorirà la convergenza delle posizioni francesi e italiane, e il coordinamento dei due Paesi in materia di politica europea ed estera, di sicurezza e di difesa, di politica migratoria, di economia, di scuola, ricerca, cultura e cooperazione transfrontaliera”.

Confermando quanto già i media francesi avevano annunciato, Macron avrà anche “un colloquio” con Papa Francesco.

La visita a Roma sarà preceduta da quella di Macron a Zagabria il 24 e 25 novembre, la prima ufficiale di un capo di Stato francese dopo l’indipendenza del Paese, con la firma di un partenariato strategico e di un accordo per la fornitura di aerei Rafale alla Croazia.

Sia la visita a Zagabria sia quella a Roma, “consentiranno inoltre di preparare la presidenza francese del Consiglio dell’Unione europea nel primo trimestre 2022”, conclude l’Eliseo.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte