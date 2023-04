Elon Musk alla conquista dell’AI, sfida ChatGPT

Condividi l'articolo

Elon Musk si lancia in una nuova avventura e va alla conquista dell’intelligenza artificiale. Il patron di Tesla sta lavorando alla creazione di una nuova start up per competere e sfidare ChatGPT. Secondo indiscrezioni del Financial Times, il miliardario sta mettendo a punto una squadra e ricercatori e ingegneri esperti di AI. E ha avviato anche contatti con alcuni investitori di SpaceX e Tesla per finanziare la sua nuova creatura.

Il rumors è destinato ad alimentare le polemiche su Musk che, solo nelle scorse settimane, è stato uno dei cofirmatari della lettera aperta in cui si chiedeva una “pausa” di sei mesi nello sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale avanzati come ChatGPT per fermare quella che definiscono una “pericolosa” corsa agli armamenti.

Per Musk la sfida a ChatGPT è anche un po’ personale visto che nel 2015 era stato uno dei cofondatori di OpenAI, la società a cui fa capo la chatbox. Il miliardario aveva lasciato il consiglio di amministrazione della società perché in contrasto con i vertici su vari punti, inclusa la sicurezza dell’intelligenza artificiale. Per la sua nuova società Musk sta assumendo ingegneri da diversi laboratori di Ia quali DeepMind e si è già assicurata migliaia di chip Gpu da Nvidia. Con la sfida a ChatGPT Musk amplia il portafoglio del suo impero che già conta su Tesla, SpaceX, The Boring Company, Twitter e Neuralink, creando potenzialmente nuovi timori per gli azionisti di Tesla già nervosi per l’acquisizione di Twitter.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte