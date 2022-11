Condividi l'articolo

Un emendamento al decreto sulla partecipazione alle missioni Nato e sulle misure per il servizio sanitario in Calabria, ora all’esame del Senato, prevede la “proroga fino al 31 dicembre 2023” dell’invio di armi e “mezzi militari” in Ucraina. A presentarlo sono stati i relatori di maggioranza al provvedimento Roberto Menia di FdI e Clotilde Minasi della Lega. L’Alleanza Verdi-Sinistra insorge: “Un colpo di mano”.

