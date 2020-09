Emergenza lupi: il consigliere regionale Pompignoli sollecita “la risoluzione del problema” e invita a “risarcire danni diretti e indiretti”

Forlì-Cesena, 3 settembre. “La giunta regionale intervenga per risarcire danni diretti e indiretti arrecati dagli attacchi dei lupi ad aziende con bovini e ovini nel comprensorio della Romagna”. È quanto chiede il consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli, firmatario di un’interrogazione con carattere di urgenza sul tema e aggiunge: “si susseguono con insistenza notizie di predazioni da parte dei lupi ai danni di aziende agricole e allevatori, che hanno subito la perdita di ovini e bovini. La situazione è diventata insostenibile. Non è possibile che gli allevatori e agricoltori, esasperati, abbiano come impegno principale quello di doversi difendere dai selvatici”.

Nel testo dell’interrogazione, il consigliere Pompignoli chiede alla Giunta Bonaccini “come intenda risolvere il problema degli attacchi dei lupi, se intenda prevedere un congruo risarcimento dei danni diretti (mancato reddito del capo ucciso), dei danni indiretti (diminuzione produzione latte, spese veterinarie per capi feriti) e se intenda aumentare i contributi regionali per la prevenzione, tutt’ora non sufficienti”.

Ufficio Stampa Lega Romagna