Emergenza rifiuti a Reggio Calabria

(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 22 GIU – Diventa sempre più preoccupante a Reggio Calabria l’emergenza rifiuti. Migliaia ancora le tonnellate di spazzatura abbandonate lungo le strade e in prossimità degli ingressi di abitazioni e condomini. E non c’è alcuna differenza tra centro e periferia nonostante l’impegno dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco, Giuseppe Falcomatà. “Non è un problema di raccolta – afferma il primo cittadino – ma di conferimento”. E’ ormai guerra aperta e rimpallo di responsabilità tra Regione Calabria e Comune.

Ma all’origine c’è la decisione della Regione di chiusura alcune discariche e la sospensione del conferimento all’unica discarica aperta, a gestione privata, a Crotone. La Regione accusa la Città Metropolitana di ritardi nella attivazione degli impianti in capo all’Ato (Ambito territoriale ottimale) di Reggio Calabria. Notevoli i disagi per gli abitanti, non solo di Reggio, ma dell’intera provincia, che con i primi caldi si ritrovano montagne di rifiuti depositati ovunque”. (ANSA)

