Emerson e il futuro “tra due mesi sarà più chiaro”

(ANSA) – FIRENZE, 13 NOV – Due mesi per decidere il futuro:

Emerson Palmieri cercherà di ritrovare spazio nel Chelsea per

non perdere gli i prossimi Europei. ”Mancini mi ha detto che la

soluzione migliore per me è giocare nella squadra attuale o in

un’altra – ha detto l’esterno italo-brasiliano – Purtroppo

ultimamente gioco poco, bisogna aspettare, ma sono sereno e

convinto che le cose miglioreranno. E’ un momento particolare

anche per il calcio, il mercato è strano. Intanto in nazionale

mi diverto e sto bene”. Nn ha escluso di tornare un giorno in

Italia dove il suo nome viene accostato a Juve e Inter. ”C’è

stato qualche interessamento – ha ammesso Emerson – ma nulla di

concreto. Mi farebbe piacere giocare di nuovo in Serie A ma ora

non so se potrà accadere a gennaio o fra 5 anni”’. Infine un

pensiero sulla Roma dove ha militato prima di trasferirsi in

Premier: ”Ho grande affetto per quella squadra, è presto per

parlare di scudetto, ci sono tanti club che stanno crescendo

come l’Atalanta, ma questa Roma è forte”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte