EMILIA ROMAGNA. Agricoltura, prevenzione dissesto e pacchetto giovani: dalla regione altri 13,5 milioni di euro

In Giunta regionale abbiamo approvato provvedimenti che aggiungono altri 13,5 milioni di euro alle risorse già previste dai bandi per la prevenzione dei danni da frane alle aziende agricole e per i giovani imprenditori del comparto (premio primo insediamento e investimenti per lo sviluppo).

Nuove risorse che ci permettono di accogliere tutte le domande arrivate, oltre 330, esaurendo le graduatorie. Una ulteriore iniezione di liquidità in un settore strategico per l’economia regionale. In tutto, oltre 40 milioni di euro per agricoltura e imprese.