“L’Alma Mater di Bologna scala la classifica mondiale delle università confermandosi anche quest’anno tra i 200 Atenei migliori al mondo secondo la QS Top Universities, una delle più prestigiose graduatorie internazionali. In aggiunta, viene definita come “l’università italiana con la maggiore reputazione accademica”.

Conoscenza e saperi, strumenti senza i quali non potremmo rialzarci. Continuiamo così!”

Stefano Bonaccini