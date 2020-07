Emilia Romagna. Morrone (Lega) a Bonaccini: Per noi vengono prima gli italiani di cui non vogliamo sia condizionato il futuro con scelte sbagliate del Governo Conte

Caro Bonaccini, non parlare a sproposito di cose che non conosci e non comprendi. È un consiglio da amico. Ha ragione Geert Wilders, giustamente preoccupato di dare risorse a un governo di inetti e incapaci come quello di Conte. Il peggiore che la storia repubblicana ricordi. Un governo autoritario che ha instaurato un regime in Italia, come tutti possono constatare. Un ‘governo contro gli italiani’, servo dei poteri forti UE. Un bel risultato davvero! Prova a chiederti, caro Bonaccini, perchè un paese come la Grecia rifiuta senza tentennamenti Mes e Recovery fund (e non è l’unico Paese), perchè ha già provato sulla pelle dei suoi abitanti cosa significhi la ‘supervisione rigorosa sui conti pubblici’ della UE e le sue inaccettabili condizionalità. Sì, caro Bonaccini, prima per noi vengono gli italiani di cui non vogliamo sia condizionato il futuro con scelte sbagliate del Governo Conte. E Wilders in questo ci dà una mano. Certo che da un bersaniano/renziano/zingaretti ano come Te non possiamo aspettarci che valutazioni parziali e strumentali.

Così in un post Facebook, Jacopo Morrone, Segretario della Lega in Romagna.

Ufficio Stampa Lega Romagna