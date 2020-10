Emilia Romagna Teatro Fondazione, finisce il mandato di Claudio Longhi in ERT. Si prosegue con le attività in vista di una nuova nomina

Emilia Romagna Teatro Fondazione prende atto della nomina di Claudio Longhi alla direzione del

Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, firmata ieri da parte del Ministro per i Beni e le Attività

Culturali e per il Turismo Dario Franceschini. Il mandato di Longhi in ERT si concluderà il 30

novembre prossimo, alla vigilia dell’insediamento a Milano, previsto nel decreto ministeriale per il 1

dicembre 2020.

Ciò consentirà al CdA della Fondazione di concludere l’approvazione del bilancio di previsione per

il 2021 nei termini fissati dallo Statuto (appunto il 30 novembre), così da garantire continuità di

gestione ed adempimenti, e analogamente per il CdA del Piccolo che, avendo scadenze

leggermente più dilazionate, potrà fare altrettanto.

In parallelo, il Consiglio di Amministrazione di ERT – Teatro Nazionale e Teatro Stabile pubblico

regionale – proseguirà nel percorso già avviato per definire modalità procedurali e criteri utili

all’individuazione del nuovo direttore. Un iter da svolgere nel minor tempo possibile,

doverosamente nel dialogo e nel costruttivo confronto con i Soci fondatori e la compagine sociale

di ERT.

Il CdA, i Soci, i lavoratori di ERT e la Fondazione tutta rivolgono a Claudio Longhi, con un virtuale

affettuoso abbraccio, un corale ringraziamento per il percorso di valore che ha guidato nel

quadriennio 2017-2020 e un sincero augurio per il nuovo, prestigioso incarico a cui è stato

chiamato.