Emirati conquistano 5 Guinness dei primati a Capodanno

(ANSA) – DUBAI, 01 GEN – Obiettivo raggiunto per gli Emirati

Arabi Uniti, che in occasione dei festeggiamenti per il

Capodanno hanno battuto cinque Guinness dei primati grazie agli

spettacoli pirotecnici realizzati ad Abu Dhabi e a Ras Al

Khaimah.

Lo Sheikh Zayed Festival ad Al Wathba, sobborgo della

capitale emiratina, ha stabilito tre Guinness World Record con

uno spettacolo pirotecnico durato 40 minuti per dare il

benvenuto al 2022. I fuochi d’artificio hanno ottenuto il

primato mondiale in termini di volume, durata e forma, durante i

festeggiamenti di Capodanno di Abu Dhabi.

A Ras Al Khaimah, nel nord del Paese, uno spettacolo

pirotecnico di 12 minuti su un’area di oltre 4,7 chilometri ha

conquistato due Guinness dei primati, ha riferito l’agenzia di

stampa statale Wam. Una torre dei fuochi d’artificio alta

1.055,8 metri, più di qualsiasi grattacielo al mondo, ha

stabilito il primo record, per il “più alto spettacolo di fuochi

d’artificio con multirotore/droni”. Il secondo record è stato

raggiunto per il “maggior numero di multirotori/droni che

lanciano fuochi d’artificio simultaneamente”, quando 452 droni

hanno sparato contemporaneamente i fuochi per creare la scritta ‘Happy New Year’ nel cielo. (ANSA).



