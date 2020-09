‘Emons raga’, nuova collana per ragazzi in cartaceo e audio

Emons, la casa editrice specializzata in audiolibri di qualità, lancia una nuova collana dedicata ai ragazzi in cui propone il libro cartaceo insieme alla versione audio, e non solo. E’ ‘Emons raga’ che si inaugura il 15 ottobre con la serie ‘I misteri di Mercurio’, gialli ambientati nel mondo dell’arte, per ragazzi dai 10 anni. I protagonisti sono Nina, Lorenzo e Jamal, tre compagni di classe che abitano a Firenze e che grazie alla magia di Mercurio, un vecchio misterioso che si trasforma in Merlo ed esce dalle opere d’arte, viaggiano indietro nelle città storiche del Rinascimento e incontrano i grandi artisti di quel tempo.

Il primo volume, ‘La tempesta’ (pp 200, euro 15) di Pierdomenico Baccalario è dedicato alla figura di Giorgione. Il secondo, ‘Il prigioniero nella pietra’ (pp 200, euro 15) di Daniele Nicastro ha come protagonista Michelangelo. Tutti i libri sono illustrati dall’artista di origini bulgare Khalina Mulhova e hanno un QR code che dà accesso all’audiolibro e a delle espansioni disseminate lungo il testo che sono dei piccoli approfondimenti.

“Nata nel 2007 come casa editrice specializzata in audiolibri di qualità, Emons ha sempre avuto l’orecchio fine e attento alle storie per bambini e ragazzi, proponendo grandi classici della letteratura e nuovi autori, letti dai migliori attori sulla scena italiana.

Ora è arrivato il momento di fare un passo in più” spiega la nota editoriale in cui viene sottolineato come nei volumi ci sia “un’accurata e precisa ricostruzione storica” basata su “fonti che vengono tessute con scioltezza nella trama di finzione”.

I prossimi tre volumi, in uscita nel 2021, sono firmati da Manlio Castagna che propone Caravaggio, Giada Pavesi su Artemisia Gentileschi e Davide Morosinotto su Giotto. (ANSA).



