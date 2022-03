Empoli: Andreazzoli, cambierei bel gioco con vittoria

Condividi l'articolo

(ANSA) – FIRENZE, 05 MAR – Alla vigilia della gara col Genoa,

Aurelio Andreazzoli scambierebbe una delle buone prestazioni

degli ultimi mesi con un successo che ormai manca da quasi tre

mesi: “Beh stavolta sì, farei questo scambio. Ce ne sarebbe

bisogno dopo tutto questo tempo – ha detto il tecnico -. Anche

se noi continuiamo a perseguire la nostra idea di sempre, cioè

di cercare di limare alcuni difetti e migliorare i pregi. Ci

siamo concentrati molto sulla nostra strada, quella di

migliorarci”.

Andreazzoli conosce bene l’ambiente genoano, per i liguri

sara’ una gara dell’ultima spiaggia: “Conosco lo stadio, ci

aspetta un’atmosfera molto calda. Sarà una meraviglia giocare in

uno stadio che spinge così. E anche stimolante. Il Genoa è in

crescita, ha preso coscienza delle sue possibilità e sarà una

gara difficile”. La sensazione è che alla fine dei conti manchi

solo un po’ di cattiveria là davanti? “Il termine cattiveria non

so come si può tradurre in termini pratici. Se la cattiveria è

mettere il piede per metterla dentro, effettivamente quello è

venuto un po’ meno – ha concluso l’allenatore -. Potremmo avere

avuto un minimo in più di buona sorte, basterebbe arrivare quei

cinque centimetri prima che dopo”. (ANSA).



