Empoli: breve ritiro in Austria con due amichevoli

(ANSA) – EMPOLI (FIRENZE), 20 LUG – L’Empoli va in ritiro in

Austria. Dopo la prima fase, iniziata il 9 luglio, il ritiro

della squadra si sposta dal centro sportivo di Monteboro e dallo

stadio ‘Castellani’ a Bramberg am Wildkogel. Dal 23 al 28 luglio

la formazione di Paolo Zanetti proseguirà il lavoro nella

cittadina salisburghese.

Gli azzurri soggiorneranno a Bramberg e si alleneranno alla

Smaragdarena Bramberg, il principale impianto sportivo

cittadino. In quei giorni l’Empoli affronterà in amichevole i

turchi del Trabzonspor, il 25 luglio alle 18, a Kitzbuhel, e

successivamente il Pafos, formazione cipriota, il 28 luglio alle

13.30, a Woergl. Bramberg si trova a un’altitudine di 819 metri,

ai piedi del Wildkogel, sulla sponda sinistra del Salzach; è una

delle comunità del parco nazionale Alti Tauri nel Salisburghese.

(ANSA).



