Empoli: Zanetti, “motivazioni possono fare la differenza”

(ANSA) – EMPOLI, 20 AGO – “Sappiamo quanto questa partita sia

sentita, è normale. Il bello del calcio sono questo tipo di

serate che tutti sognano di giocare e allenare. Ci siamo

preparati bene, contro una squadra forte, ma le motivazioni

posso fare la differenza”, così il tecnico dell’Empoli presenta

la gara con la Fiorentina in programma domani nel tardo

pomeriggio al ‘Castellani’.

Da ex giocatore azzurro, oggi allenatore, Zanetti spiega: “L’avversario di domani è pericoloso, ma vogliamo essere

protagonisti e non spettatori. Siamo costruiti per giocare e

dominare il gioco, avversario permettendo, ma dobbiamo essere

anche molto umili” (ANSA).



