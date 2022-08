Empoli, Zanetti non si abbatte: “Meritavamo almeno un pareggio”

Condividi l'articolo

(ANSA) – LA SPEZIA, 14 AGO – “Di questa partita posso salvare

tutto, tranne il risultato. E’ vero, abbiamo preso un gol

evitabile, ma abbiamo anche avuto le nostre occasioni e condotto

un secondo tempo a senso unico, martellando calcio. Penso che ai

punti avremmo meritato almeno di pareggiarla”. Così Paolo

Zanetti, tecnico dell’Empoli, dopo la sconfitta per 1-0 patita

contro lo Spezia in trasferta. Un gol di Nzola nel primo tempo

ha deciso un match giocato con generosità dai toscani, in

particolare nella ripresa. “Nel primo tempo forse siamo stati un

po’ fragili nel concludere, mentre nei secondi 45′ ho visto un

grande stato d’animo – dice Zanetti -. Siamo tornati in campo

con gli occhi di chi voleva riprendere il risultato e poi

vincere la partita. Avrei preferito vedere lo stesso

atteggiamento anche all’inizio. E’ logico che, avendo tanti

giocatori nuovi davanti, manchi ancora la sincronia nei

movimenti. Ma tanti ragazzi mi hanno confermato le qualità che

avevo già visto. Per questo non vado via affranto stasera dal

Picco”.

Sul mercato, Zanetti si affida alla società per gli ultimi

ritocchi. “In difesa manca qualcuno a livello numerico e

sicuramente qualcosa arriverà anche nel mezzo. Speriamo di

trattenere Bajrami, altrimenti lo sostituiremo. La società ha le

idee chiare, nessuno pensava di arrivare già completi al 14

agosto”. (ANSA).



