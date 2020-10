Enac: sciopero dirigenti 29/10, possibile blocco voli

Possibile blocco dei voli dalle 10 alle 14 il 29 ottobre per lo sciopero dei dirigenti dell’Enac.

Lo rende noto l’Enac, facendo sapere che per quel giorno il sindacato UNADIS, Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato, ha proclamato uno stato di agitazione di 4 ore, dalle 10:00 alle 14:00, per i dirigenti dell’Ente aderenti alla sigla sindacale.

Come previsto dalla normativa, faranno eccezione i voli garantiti, spiega l’Enac, che a tal fine “rammenta ai vettori di trasmettere, secondo le consuete procedure e tempistiche, l’elenco dei voli che intendono operare, per poter procedere, entro 6 giorni dalla data prevista per lo sciopero, alla pubblicazione della lista dei voli da garantire nell’apposita sezione sul sito dell’Ente”. (ANSA).



