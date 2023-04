Endrick,non sono nuovo Pelé, perché ho addosso questa pressione?

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 04 APR – Protagonista di un folgorante inizio

di carriera nel calcio professionistico, con la maglia del

Palmeiras, ad appena 16 anni, il ‘ragazzo prodigio’ Endrick, che

è stato anche in predicato di essere convocato da Tite per i

Mondiali in Qatar, comincia a sentire il peso delle aspettative

che ci sono su di lui, e ad esserne condizionato. Su ciò ha

influito anche la cifra, 60 milioni di euro più altri 12 di

bonus e commissioni varie, che il Real Madrid ha speso per

acquistarlo, lasciandolo in Brasile fino al compimento della

maggiore età (estate 2024).

In un’intervista all’edizione brasiliana di GQ, Endrick parla

del proprio momento, non positivo anche a livello calcistico (un

gol in 13 partite e la perdita del posto da titolare),

chiedendosi “perché hanno messo tutta questa pressione su di me.

A volte me lo chiedo, e ci sono situazioni che passano ogni

limite. Ah, lui è il nuovo Pelé’, dicono di me, però nessuno

sarà come Pelé, lui è il re del calcio. Ma ora non posso farci

niente, e non serve chiedere che la gente non parli di me e

della mia vita. Ho sempre detto che avrei voluto che tutti i

brasiliani mi stessero accanto, ma ogni volta di più capisco che

ciò non è possibile e che ci sarà sempre qualcuno che mi

attacca”. “Prima – dice ancora Endrick – facevo caso a ciò che

le persone dicevano di me, oggi non più. Mi piacciono i video di

Tik Tok, ma quando ce n’è uno su di me passo subito oltre”.

“Ora ho bisogno di continuare a lavorare, come mi chiede il

mio allenatore Abel Ferreira, sono uno come tutti gli altri – lo

sfogo del ‘gioiello’ del Palmeiras -. Nessuno deve mettermi un

mano sulla testa e compatirmi. Abel ha una figlia della mia

stessa età, e capisce quando sono triste o irritato. Gli basta

darmi un’occhiata per capire”. (ANSA).



