Enel si è aggiudicata fondi del Pnrr per quasi 4 miliardi

(ANSA) – ROMA, 31 MAR – Ammontano a quasi 4 miliardi di euro

i fondi del Pnrr che Enel si è aggiudicata presentando vari

progetti, principalmente nella missione relativa alla “Rivoluzione verde e transizione ecologica” (M2). Lo ha detto il

direttore Italia di Enel, Nicola Lanzetta, conversando con

l’ANSA, assicurando il rispetto dei tempi previsti. Le ultime

gare vinte per un totale di circa 38 milioni di euro nelle

regioni Puglia, Calabria e Liguria riguardano progetti sulla

produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse.

In particolare, fra i progetti più importanti ci sono le reti

di distribuzione in ottica smart grids, l’ampliamento della

fabbrica di pannelli fotovoltaici 3Sun di Catania, lo sviluppo

di impianti per la produzione di idrogeno verde e il

miglioramento dell’infrastruttura idrica della diga di Pozzillo

(Enna).

Fra il 30 e 31 marzo, ha aggiunto Lanzetta, sono stati

aggiudicati i progetti per produrre idrogeno verde e che

permetteranno di valorizzare aree in cui sorgono centrali

termoelettriche in dismissione: quella di Rossano (Calabria), la

Federico II di Brindisi e la Eugenio Montale di La Spezia. In

ciascun bando, Enel si è aggiudicata il primo posto nella

graduatoria di merito. (ANSA).



