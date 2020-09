Enel: Tamburi, sostenibilità non è costo ma investimento

(ANSA) – ROMA, 15 SET – “La sostenibilità non è un costo ma è

un investimento ed è uno degli investimenti che rende di più

perché rende le aziende più appetibili sia ai consumatori sia

agli investitori finali”. Lo afferma l’amministratore delegato

di Enel Italia, Carlo Tamburi, all’evento di presentazione del portale Ansa2030 “Lo sviluppo sostenibile, l’Italia e

l’Agenda 2030” in diretta streaming dalla Centrale di

Montemartini.

Secondo Tamburi, “siamo sulla buona strada” per il

raggiungimento degli obiettivi al 2030. “Abbiamo bisogno di

tempi certi per il rilascio delle autorizzazioni per la

costruzione di nuovi impianti – dice a margine dell’incontro – dopodiché tutte le norme emanate dal governo in questo periodo,

dal decreto rilancio con gli ecobonus per l’efficienza

energetica più la legge sulle semplificazioni per

l’accelerazione iter autorizzativi, fanno sì che, volendo, si

possa rispettare il termine per gli obiettivi al 2030”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte