Enel, attraverso Enel Green Power, ha firmato l’accordo di acquisto di azioni per la vendita del 100% della sua partecipazione nel parco eolico da 42 MW che l’azienda possiede in Bulgaria a MET Group, società europea per l’energia con sede in Svizzera. Lo comunica il gruppo in una nota specificando che il closing dell’operazione, che segna l’uscita di Enel dalla Bulgaria, dovrebbe avvenire entro la fine di dicembre 2020.

