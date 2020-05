Enel:possibili impatti Covid breve periodo,non su lungo

(ANSA) – ROMA, 13 MAG – “La crisi causata dalla pandemia Covid-19 rappresenta un evento senza precedenti, che potrebbe avere impatti nel breve periodo ma non nel posizionamento strategico di medio e lungo periodo”. Lo afferma l’Enel nelle risposte alle domande degli azionisti in vista dell’assemblea di domani. “La strategia del gruppo è infatti basata su un trend di lungo periodo, che non risultano al momento a rischio a causa della crisi. Al contrario – si aggiunge – si ritiene che le utilities giocheranno un ruolo fondamentale nella ripresa economica”. (ANSA).



