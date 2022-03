Energia: da fine 2021 sbloccati 18 impianti eolici, 10 nel Lazio

Condividi l'articolo

Da fine 2021 il governo ha sbloccato 18 tra parchi e impianti eolici, 10 solo nel Lazio.

Nell’elenco di Palazzo Chigi compaiono 6 progetti e un’opera connessa approvati in Consiglio dei ministri il 3 dicembre dell’anno scorso, mentre per altri 12 progetti è stata sbloccata la Via dalla presidenza del Consiglio.

Nel dettaglio a dicembre hanno avuto disco verde il parco eolico Cerignola Veneta Nord (50,4 mw) e Sud (79,8 mw), quello di Ascoli Satriano, in provincia di Foggia (43,2 mw) e ancora il parco eolico “Banzi la Regina”, in provincia di Potenza (33,6 mw) e l’impianto “Lampino” che interessa in provincia di Foggia i Comuni di Orta Nova e Stornara (79,8 mw).

Sempre a dicembre è stata anche prorogata la Via del parco eolico nel Comune di Montemilone, ancora in provincia di Potenza (per 60 mw), ed sono state sbloccate una nuova stazione elettrica a 380/132 kV e nuove linee a 380 kV ed a 132 kV nell’ambito dello sviluppo della Rete elettrica nazionale nell’area di Lucca. Negli ultimi mesi del 2021 sono stati poi sbloccati i provvedimenti di Via per 10 impianti fotovoltaici nel Lazio, uno in Toscana e uno in Umbria.

Nel dettaglio si tratta di 5 impianti a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, nelle località Camposcala (53,33 mw), Macchiagrande (47 mw), La Viola (33,1 mw), Galeotti Ponton – Giovanna (36,96 mw) Guinza Grande e Vaccareccia (48,5 mw).

Altri tre impianti sono sempre in provincia di Viterbo, a Tuscania (Tuscia 15 da 62,5 mw e Tuscia 21 da 39 mw) e Tarquinia (in località Pian d’Arcione per 170,11 mw).

Un impianto è stato sbloccato anche a Viterbo città, in località Rinaldone (44,783 mw) e uno ad Aprilia, in provincia di Latina, nella località Scalette (40 mw).

A questi si aggiungono l’impianto di Roccalbegna in provicnia di Grosseto, in Toscana (località Podere di Moggino, per 975 kw) e l’impianto “Castiglione Aldobrando 1” a Gubbio, in Umbria (200 kw).

