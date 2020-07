Energia: Legambiente in Romagna, sì al parco eolico

(ANSA) – BOLOGNA, 18 LUG – No alle piattaforme petrolifere in

Adriatico, sì al progetto del parco eolico al largo di Rimini.

E’ il messaggio, lanciato con un flash mob, dalla Goletta Verde

di Legambiente che ha fatto tappa a Riccione.

Tra i temi portati avanti dalla Goletta si inserisce la

questione climatica e la lotta alle fonti fossili. Fra quelle

contro cui Legambiente nella tappa romagna ha puntato il dito,

il Carbon Capture and Storage (CCS), la cattura e il sequestro

del carbonio, “tecnologia costosa e fallimentare – dicono i

responsabili – di cui l’Eni intende realizzare a Ravenna il più

grande hub al mondo, utilizzando le risorse comunitarie

dell’Innovation Fund come attivatore di possibili ulteriori

finanziamenti attraverso il Recovery Plan. Un progetto che

rappresenta, in pratica, un ulteriore sussidio alle fonti

fossili, distogliendo risorse pubbliche a progetti davvero

innovativi”. (ANSA).



—

