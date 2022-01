ENERGIA. MORRONE (LEGA) PROBLEMA NON PIU’ RINVIABILE, SERVE ANCHE NUCLEARE PULITO

Condividi l'articolo

Roma, 12 gennaio. “Il tema dell’energia è fondamentale e non è rinviabile la previsione di investimenti perché c’è il serio rischio di un blocco delle produzioni soprattutto quelle ad alta intensità energetica per i prezzi impossibili da sostenere. Occorre fare presto, trovare oggi le strade già possibili per ovviare all’incremento dei costi e, contestualmente, mettere a punto strategie per il medio e lungo periodo. Il Paese sta subendo le ricadute di anni di politiche energetiche sbagliate e la retorica della propaganda ‘green’ fa scivolare anche il segretario piddino Enrico Letta che sembra vivere su un altro pianeta. E’ evidente che non è possibile non prevedere il ricorso al nucleare da cui già deriva una gran parte dell’energia prodotta in Europa. Le bollette continueranno a rincarare e non sarà possibile intervenire sempre con sostegni mirati a raffreddarne l’impatto sui bilanci delle famiglie. Investire anche sul nucleare pulito e sicuro di ultima generazione diventa quindi una delle opzioni imprescindibili per un governo autorevole e lungimirante”.

Così in una nota il parlamentare della Lega Jacopo Morrone.