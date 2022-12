Energia, nuove generazioni e lavoro: l’incontro tra il ministro Lollobrigida e il Cav

Condividi l'articolo

Nel giorno in cui Giorgia Meloni si è presentata a Montecitorio per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo, il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, ha incontrato Silvio Berlusconi con il quale ha parlato delle prossime mosse del governo. “ Molto proficuo l’incontro avuto oggi con Silvio Berlusconi. Abbiamo parlato della legge di bilancio, in particolare dei fondi destinati all’energia così come della necessità di dotarci di una politica energetica vera e propria, e ci siamo trovati particolarmente d’accordo sul tema delle nuove generazioni e del loro inserimento nel mondo del lavoro “, ha dichiarato Francesco Lollobrigida pubblicando una foto con Silvio Berlusconi. Il ministro ha poi aggiunto: “ Un’occasione di confronto importante e costruttiva per discutere delle priorità delle imprese del nostro territorio “.

Proprio nelle ultime ore, Francesco Lollobrigida è stato alla guida della delegazione italiana dell’Agrifish a Bruxelles, dove ha ottenuto importanti risultati sull’anguilla, sul gambero di fondo (rosso e viola) e sul tonno rosso. Lo sforzo di pesca per lo strascico si è attestato sui livelli dei piani di gestione nazionali. Lo stesso Lollobrigida ha espresso grande soddisfazione per l’accordo raggiunto: “ Sono stati due giorni di lavoro intenso in cui abbiamo lavorato per la difesa dei pescatori italiani e del diritto alla Sovranità Alimentare. L’Italia ha una linea netta in Ue: la tutela delle imprese e dei prodotti della nostra Nazione. L’Europa è più forte se l’Italia è autorevole “.

Il ministro dell’Agricoltura nelle ultime ore è intervenuto alla 70° Assemblea nazionale dell’Uncem, l’Unione Nazionale Comunità Enti Montani: “ Le guerre non portano niente di buono ma delle consapevolezze sì, come il fatto che le filiera lunghe di approvvigionamento non pagano “. Quindi ha aggiunto: “ Un giorno se una nazione poco affidabile come la Russia decide di fare la guerra all’Ucraina, ti trovi con i rubinetti dei fertilizzanti chiusi o il grano che ti manca e ti accorgi che i prezzi crescono “.

