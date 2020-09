Energia:Wewiki finalista a campionato mondo brand innovativi

(ANSA) – ROMA, 10 SET – Wekiwi, primo operatore nel settore

dell’energia completamente digitale in Italia, è stata scelto

tra i finalisti del Charge Energy Branding Awards, nella

categoria brand emergenti (Challenger). Nato come spin off del

Gruppo Tremagi, proprietario anche della società elettrica

Illumia, ora è attivo nella vendita di energia elettrica e gas

su tutto il territorio nazionale italiano e francese.

Wekiwi, nata 4 anni fa, spiega una nota, ha introdotto nel

mercato dell’energia un concetto innovativo e allo stesso tempo

molto semplice: se i clienti desiderano davvero risparmiare

nell’energia o nel gas, è necessario che aiutino il proprio

fornitore a ridurre i costi operativi del servizio.

Wekiwi ha importato nel settore dell’energia delle logiche

simili a quelle delle compagnie aeree low-cost ed un approccio

eco-sostenibile perché offre energia 100% rinnovabile oltre a

numerose iniziative per la tutela dell’ambiente, come la nuova

start-up Wekiwisolar.it.

“La nomination a Charge 2020 è motivo di grande orgoglio

perché proviene da un’istituzione che ammiriamo molto, fonte di

ispirazione e innovazione”, dice Massimo Bello, fondatore della

società.

“Oggi siamo attivi in Italia e in Francia, presto avvieremo

nuove start-up in altri Paesi europei.” (ANSA).



