Enrico Preziosi si è dimesso da cda Genoa

(ANSA) – GENOVA, 20 MAG – Enrico Preziosi si è dimesso dalla

carica di consigliere di amministrazione del Genoa. L’ex patron

rossoblù era rimasto in società quale membro del Cda dopo la

cessione delle quote societarie a 777 Partners, ma negli ultimi

mesi la tensione con i nuovi proprietari americani era cresciuta

in seguito a divergenze sul bilancio 2021.

“Genoa CFC S.p.A. – si legge nel comunicato emesso dal club –

comunica che Enrico Preziosi ha rassegnato le dimissioni dalla

propria carica di membro del Consiglio di Amministrazione del

club con effetto dalla data 19 maggio 2022”. (ANSA).



